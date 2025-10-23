Passeri: "Lazio? É stata la mamma che poi ad un certo punto devi lasciare per sposarti..."

Bernardino Passeri, Presidente dell'Ascoli da questa estate e proprietario di Distretti Ecologici, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di QS, nel corso della quale ha raccontato anche i periodi passati tra Curva Nord, Monte Mario e Tribuna per seguire la sua amata Lazio.

La passione per il calcio? Nasce per strada. Vengo da una famiglia onesta, povera e lavoratrice. Le prime partite le seguivo arrampicato sugli alberi della Madonnina di Monte Mario, fuori dall’Olimpico. Poi sono entrato in curva nord per tifare Lazio e quando sono invecchiato sono finito in tribuna. La Lazio è stata la mamma che poi ad un certo punto devi lasciare per sposarti. E io ho deciso di sposare l’Ascoli. A settant’anni sto vivendo una nuova vita.