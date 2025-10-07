Nazionali, convocazione in extremis per il difensore della Lazio
foto SSlazio
ROMA – Sono diventati cinque i calciatori della Lazio impegnati con le rispettive Nazionali. Dopo Mandas (Grecia), Isaksen (Danimarca), Dia (Senegal) e Hysaj (Albania), arriva anche la chiamata per Nuno Tavares, convocato dal ct del Portogallo, Roberto Martinez, per sostituire Joao Neves del PSG.
Il difensore biancoceleste parteciperà così alle due gare di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Irlanda e Ungheria, previste rispettivamente l’11 e il 14 ottobre. Sarri potrà riabbracciarlo soltanto alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma domenica 19 ottobre a Bergamo.