Lazio-Genoa, i convocati di Sarri: prima per Motta e Maldini, la scelta su Romagnoli

La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno in campionato contro il Genoa

Ginevra Sforza /

A poche ore dal match tra Lazio e Genoa, mister Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida casalinga delle ore 20:45

I convocati di Sarri

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Rovella, Taylor, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.

