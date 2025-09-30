De Grandis: "Viva il 4-4-2! Una vittoria che ti dà serenità. Sulla prestazione di Basic..."

Ai microfoni di Radio Laziale, nel corso della trasmissione “Incondizionatamente Lazio”, è intervenuto il giornalista Stefano De Grandis per commentare la prestazione dei biancocelesti che per il quinto turno di Serie A hanno fatto visita al Genoa di Vieria e conquistato tre punti fondamentali dopo un inizio travagliato di stagione.

L'intervento a Radio Laziale

Viva il 4-4-2! La Lazio è arrivata a questa partita in condizioni difficili e il Genoa non è un avversario semplice, questa vittoria ti dà serenità. Su Cancellieri devo fare mea culpa, non mi aveva mai convinto invece ieri ho visto un altro giocatore, oltre il goal fa una prestazione da otto e poteva anche fare altri goal.

Continua De Grandis