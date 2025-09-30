De Grandis: "Viva il 4-4-2! Una vittoria che ti dà serenità. Sulla prestazione di Basic..."
Il commento a Radio Laziale di Stefano De Grandis dopo la prestazione della Lazio a Genova
Ai microfoni di Radio Laziale, nel corso della trasmissione “Incondizionatamente Lazio”, è intervenuto il giornalista Stefano De Grandis per commentare la prestazione dei biancocelesti che per il quinto turno di Serie A hanno fatto visita al Genoa di Vieria e conquistato tre punti fondamentali dopo un inizio travagliato di stagione.
L'intervento a Radio Laziale
Viva il 4-4-2! La Lazio è arrivata a questa partita in condizioni difficili e il Genoa non è un avversario semplice, questa vittoria ti dà serenità. Su Cancellieri devo fare mea culpa, non mi aveva mai convinto invece ieri ho visto un altro giocatore, oltre il goal fa una prestazione da otto e poteva anche fare altri goal.
Continua De Grandis
Dia a me è piaciuto tantissimo ieri, anche più di Castellanos che ha comunque fatto un partitone, ha recuperato tantissimi palloni e ha aiutato anche il Taty in tante occasioni. Basic va applaudito per la prestrazione di ieri, ha fatto una prestazione precisa e ordinata nonostante non giocasse da tanto tempo. Solo in un'occasione ho avuto paura di prendere goal, un'uscita dal basso di Provedel con Cataldi e Gila, queste cose vanno evitate nei momenti di grande pressione.