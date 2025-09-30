Nazionali | I convocati della Danimarca: la scelta su Isaksen

Dopo essere rimasto a lungo ai box a causa della mononucleosi, che lo ha tenuto fuori per diverse settimane, per Gustav Isaksen è finalmente tempo di tornare in campo. Il danese è stato impiegato da mister Sarri per soli dieci minuti nella trasferta contro il Sassuolo, ma il tecnico ha poi precisato che il giocatore non è ancora al meglio della condizione fisica. Nonostante ciò, il numero 18 prenderà regolarmente parte al ritiro della Nazionale danese per i prossimi impegni.

Danimarca, i prossimi impegni

La sfida contro il Torino - in programma sabato 4 ottobre alle ore 15:00 - precederà la seconda sosta stagionale dedicata agli impegni delle nazionali. La Danimarca, attualmente seconda nel suo Girone, dovrà affrontare prima in trasferta la Bielorussia giovedì 9 ottobre alle ore 20:45, poi la Grecia in programma domenica 12 ottobre sempre alle ore 20:45 in casa.

Il post della Nazionale danese