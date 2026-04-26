Runjaic: "Spero che tutta la squadra dia il 100% contro la Lazio. Davis…"

Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Udinese.

Kristensen è pronto a giocare, e come lui spero che tutta la squadra dia pronta per dare il 100% contro la Lazio. È una squadra che in questa fase finale di campionato sta facendo bene, e quindi dovremo andare oltre i nostri limiti. Cercheremo di portare via punti.

Sono entrambi dei giocatori importanti per noi. Karlstrom è uno di quei giocatori della mia rosa che con noi ha giocato di più, inoltre è un ragazzo che sa garantire stabilità e leadership dove serve. Anche per Davis in realtà non c'è un vero e proprio sostituto identico in squadra, però non ci sono scuse, perché abbiamo giocato delle gare senza di lui dove abbiamo comunque giocato bene. Ragazzi come Buksa, Bayo, Gueye o Zaniolo possono giocare in quel ruolo, quindi siamo coperti sulle soluzioni. Saranno assenti gli ormai soliti, vale a dire Zemura, Zanoli e Bertola".