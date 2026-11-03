Napoli-Lazio, verso l'11a sfida di Serie A: dove vedere il match in tv e in streaming

Dopo lo strabiliante successo allo stadio Olimpico contro il Cagliari, dove le reti di Gustav Isaksen e Andrea Pinamonti hanno portato le aquile alla conquista di altri 3 punti, la squadra di Gattuso si prepara ad affrontare un'altra sfida. Domenica 8 Novembre alle ore 12:30 lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà il Big match Napoli-Lazio.

Verso Napoli-Lazio: dove vedere il match in tv e in streaming

Il Big match tra la squadra di Allegri e quella di Gattuso sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile tramite l'app su Smart TV, utilizzando dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast oppure tramite una console di gioco.

Napoli-Lazio: le probabili formazioni

NAPOLI ( 3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Olivera; De Bruyne, Hojlund. All.: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All.: Gattuso.