Lazio, emergenza terzini: out Marušić e Pellegrini, Sarri a corto di soluzioni sulle fasce

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, la Lazio è, oramai da giorni, alle prese con diversi infortuni e assenze: dopo la partita contro il Genoa - durante la quale si sono fermati due giocatori dello stesso reparto - è stato attivato un vera e propria emergenza per i terzini biancocelesti.

Emergenza terzini per la Lazio: si ferma Marušić

La partita contro il Genoa ha segnato un brusco colpo per il reparto arretrato della Lazio e, in particolare, per i terzini, protagonisti delle fasce. Al 30º minuto di Genoa-Lazio - contemporaneamente al goal del di Castellanos - si è accasciato a terra l’autore dell’assist Adam Marušić, immediatamente sostituito per infortunio. Il montenegrino oggi si sottoporrà agli accertamenti ad una vecchia cicatrice del flessore per la quale andrà scongiurata la lesione e, di conseguenza, un lungo stop. Sicuramente sabato il giocatore non ci sarà e non si potrà contare su di lui per il match contro il Torino.

Emergenza sulle fasce: si ferma anche Pellegrini?

Sempre il match contro il Genoa è stato fatale per un altro terzino, uscito dal campo nel secondo tempo, si tratta di Luca Pellegrini. Il giocatore non è al meglio con il ginocchio destro e risulta anche egli incerto per il match contro il Torino. Attualmente, sulle fasce restano disponibili solo Hysaj e Tavares, se consideriamo il già infortunato Lazzari. Anche se proprio quest’ultimo potrebbe accelerare il suo recupero dato che ha già ripreso a correre con il pallone e salvi lo considera completamente escluso dalla convocazione per il Toro. I terzini si aggiungono ad una lunga lista di infortunati anche in altri reparti, tra questi figura sicuramente Rovella che ne avrà almeno per un mese e si assenterà parecchio al campo