Fabio Galante a Radio Serie A: “Casadei? Mi ricorda Milinković della Lazio perché…”

Cesare Casadei è arrivato al Torino nel febbraio del 2025 con un’etichetta pesante: talento classe 2003, cresciuto nei vivai italiani (Inter, Cesena, Cervia), esperienza in Inghilterra con Chelsea, Reading, Leicester, promessa delle nazionali giovanili.

Casadei al Torino

Casadei sta facendo molto bene al Torino, specie considerando la giovane età, le aspettative e la sua provenienza da esperienze all’estero. Il giovane sta costruendo basi solide: fisicità, personalità, capacità di inserirsi, buon rendimento. Se riuscirà a mantenere la costanza, migliorare nei momenti difficili, e integrarsi pienamente nel sistema di gioco (anche col nuovo allenatore), ha tutte le carte in regola per diventare un elemento fondamentale del Torino e magari puntare anche alla Nazionale. Non a caso, durante la sessione di calciomercato invernale dello scorso anno, il giocatore è stato spesso accostato alla Lazio, in quanto molto gradito anche da mister Baroni (che adesso lo ha ritrovato a Torino). La trattativa non è mai andata in porto e la società biancoceleste ha optato per un profilo diverso, quello di Belahyane, ma già prima dell’approdo al Torino tutti in Italia erano consapevoli delle grandi doti di questo giocatore. Infatti, a Radio Serie A, Fabio Galante ci ha tenuto a sottolinearle e ha notato addirittura una somiglianza fra il giovane italiano e un giocatore che ha fatto la storia della Lazio: Sergej Milinković-Savić. Sabato Casadei arriverà all’Olimpico con la maglia del Torino, nello stadio che è stata la casa di Milinković per otto lunghi anni: i tifosi biancocelesti potranno davvero rivedere in campo qualche caratteristica dell’amato centrocampista serbo?

