Questo pomeriggio nel Centro Sportivo di Formello, Marco Baroni ha diretto la rifinitura alla vigilia di Lazio-Juventus, match che rappresenterà un viatico importante nella corsa ad un piazzamento per la prossima edizione della Champions League. Baroni nel corso dell'allenamento di oggi ha mischiato le carte, ma con ogni probabilità domani la sua Lazio si vestirà del miglior abito a disposizione per affrontare i bianconeri dell'ex Igor Tudor. Il dubbio più grande per Baroni è legato alla posizione di Adam Marusic, che dovrebbe occuparsi della fascia difensiva destra con Pellegrini sul lato opposto e la coppia Romagnoli-Gila a serrare le fila davanti a Mandas. Qualora, però, il montenegrino venisse riproposto in avanti come già visto a Genova ed Empoli sarebbe Lazzari, al rientro dall'infortunio, a ricoprire il ruolo di terzino destro. Difficile pensare ad un centrocampo diverso da quello composto da Rovella e Guendouzi nonostante il test Vecino nella rifinitura di oggi. Davanti non sono annunciate sorprese, al di là della posizione di Marusic, con Isaksen, Zaccagni e Dia a comporre il terzetto alle spalle del Taty Castellanos.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Rovella, Guendouzi, Isaksen, Dia, Zaccagni, Castellanos.

Allenatore: Marco Baroni

A disposizione: Provedel, Ibrahimovic, Basic, Provatgaard, Lazzari, Vecino, Belahyane, Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin.

Ballottaggi: Marusic-Isaksen

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Savona; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez, McKennie; Kolo Muani.

Allenatore: Igor Tudor

L'arbitro di Lazio-Juventus

MASSA

ASSISTENTI: BACCINI – BERTI

IV: GUIDA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CHIFFI