Lazio, oggi il giorno di Taylor: riviviamolo passo passo

La società sportiva Lazio oggi compie 126 anni e nel frattempo come mai accaduto forse, sicuramente mai nell'era Lotito, il calciomercato è in pieno fermento tra cessioni, acquisti, trattative e suggestione. Oggi è stato il giorno dell'acquisto di Kenneth Taylor, centrocampista olandese in arrivo dall'Ajax. Riviviamo l'intensa giornata che si è sviluppato attorno al neo arrivo che rinforzerà il centrocampo di Maurizio Sarri.

L'arrivo a titolo definitivo

La trattativa che ha portato Kenneth Taylor alla Lazio è durata qualche settimana, un affare chiuso a titolo definitivo per 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. In passato c'era stata la possibilità di vedere il giocatore in Italia, con un'altra maglia: in estate il Napoli aveva fatto un sondaggio con l'Ajax per capire la disponibilità a trattarlo, ma in quel caso i Lancieri non avevano aperto al trasferimento; e qualche mese fa era stato proposto anche alla Juventus, che poi ha preferito fare altre scelte. Di seguito il link del comunicato del club: https://www.sslazio.it/it/news/comunicati/kenneth-taylor-in-biancoceleste-a-titolo-definitivo

Le prime parole del calciatore

Le primissime parole in assoluto sono arrivate ieri sera al suo arrivo all'aeroporto di Ciampino, un “C'mon Guys” che sposa l'ultima coreografica realizzata dal popolo laziale e che probabilmente è stata suggerita dall'ambiente biancoceleste. Di seguito il link ufficiale con il resto delle dichiarazioni del centrocampista: https://www.sslazio.it/it/video/interviste-23/le-prime-parole-da-giocatore-della-lazio-di-kenneth-taylor

I primi momenti da giocatore della Lazio

Tutto è partito ieri, quando Taylor è arrivato a Ciampino ed è stato accolto dal calore di alcuni tifosi. In quei minuti ha avuto modo di posare con la sciarpa della Lazio al collo e la cosa ha rappresentato il primissimo impatto col mondo laziale. Stamattina invece il momento dedicato alle visite mediche e poi il resto della giornata caratterizzato dalla presentazione e dalle prime dichiarazioni. Di seguito il link dal sito ufficiale della S.S.Lazio: https://www.sslazio.it/it/video/special/le-prime-ore-in-biancoceleste-di-taylor