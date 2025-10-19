Atalanta-Lazio, Isaksen: "Un punto importantissimo. La concorrenza con Cancellieri?..."

L'esterno Gustav Isaksen si è espresso ai microfoni di Lazio Style Channel e in Mixed Zone per commentare l'incontro Atalanta-Lazio, valido per la 7a giornata di Campionato e terminato con un pareggio, merito delle ottime prestazioni del portiere biancoceleste Ivan Provedel.

Le dichiarazioni dell'esterno Gustav Isaksen a Lazio Style Channel

Sul pareggio della Lazio contro la Dea

Era un punto importantissimo per noi perché è uno stadio difficile, siamo felici anche se potevamo vincere ma anche loro hanno avuto tante occasioni, quindi per me è un risultato giusto.

Sulle sue condizioni

È stata un'estate molto difficile per me ma sto tornando e sto ancora recuperando ma sto bene. Le gambe ci sono ancora e ho fatto due partite con la Nazionale ed oggi 70 minuti, ci siamo ma ovviamente manca un po' di ritmo, come quello che avevo l'anno scorso, ma l'unica cosa che posso fare è allenarmi tanto e devo essere pronto quando il mister mi chiama ma sto bene.

La concorrenza con Matteo Cancellieri

Lui sta facendo benissimo e spero che non stia troppo male e che sia solo un piccolo problema ed ovviamente è una grande motivazione per lui e per me, perché voglio giocare sempre ma sta facendo bene e sta aiutando molto la squadra. Sono felice quando lui fa bene. Non c'è competizione, siamo una squadra e chi fa meglio deve giocare.

Sui numerosi infortuni

In questo momento abbia tanti infortunati, non ci sono scuse perché possiamo fare meglio, abbiamo una squadra forte.

