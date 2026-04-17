Marcangeli: "Martedì mattina allenamento aperto ai tifosi per caricare la squadra…"

Nonostante domani si giochi Napoli-Lazio, gli occhi dei tifosi biancocelesti sono diretti tutti a mercoledì quando ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta

Il giornalista de Il Messaggero e speaker di Radio Laziale, Valerio Marcangeli, ha riportato la notizia dell'apertura dei cancelli di Formello per la prima parte dell'allenamento di rifinitura di martedì mattina, prima della partenza della squadra per Bergamo, i tifosi avranno così modo di caricare la squadra prima della sfida.

Le parole di Valerio Marcangeli a Radio Laziale

Salvo cambi improvvisi di programma, martedì mattina intorno alle 10/10.30 verranno aperti i cancelli del Fersini per l'allenamento della Prima Squadra, sarà al rifinitura pre-Atalanta. Da quello che mi risulta verranno aperti i cancelli per una mezz'oretta, per la prima partite d'allenamento come era già successo in passato per far sentire il calore della tifoseria in vista di un match così importante. L'Atalanta anche aprirà i cancelli domenica a Zingonia, mentre la Lazio lo farà ,martedì prima della partenza verso Bergamo. Circa 1000 posti a disposizione.

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