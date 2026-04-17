Tifo organizzato: "Stiamo cercando di mettere un maxischermo per Atalanta-Lazio. Il comune…"

Sulle frequenze di Radio Laziale è intervenuto, nella consueta rassegna Matchday, il tifo organizzato biancoceleste, che ha comunicato che si sta cercando di organizzare con il comune di Roma un'area dove poter sistemare un maxischermo per vedere Atalanta-Lazio di Coppa Italia.

Stiamo cercando in tutti i modi di trovare un'area dove poter vedere la Lazio, ci avrebbe dovuto pensare la società ma come al solito ai laziali ci pensano i laziali. Stiamo discutendo col comune di Roma per capire se ci danno uno spazio dove poter mettere un maxischermo e vedere la partita tutti quanti insieme, ma in questo momento siamo in una fase di stallo e non sappiamo se ci riusciamo o meno. Nelle prossime ore sapremo qualcosa di più concreto e poi lo comunicheremo. Speriamo di riuscirci, ci manca lo stare insieme, il vedere la partita insieme anche se non saremo a Bergamo. Stiamo vedendo anche un'altra cosa se si riesce a fare martedì però per adesso la teniamo in stand-by, stiamo lavorando anche per sostenere la squadra prima della partenza.