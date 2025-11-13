Norvegia-Estonia, Sorloth sblocca la partita: il percorso dell'Italia si complica

Stasera la Norvegia è scesa in campo contro l'Estonia con l'atteggiamento giusto, infatti, nonostante durante il primo tempo nessuna delle due squadre era riuscita a mandare un pallone in rete avversaria, a partire dal 50' il risultato è cambiato. L'Estonia ci ha provato al 65' con Saarma ma le doppiette realizzate da Sorloth e da Halland sono state decisive per la gara, tanto che il match si è concluso 4-1, ma non solo, il risultato finale ha spento ogni speranza dell'Italia di accedere direttamente al Mondiale 2026.

La situazione della Nazionale Italiana

La vittoria di stasera della Norvegia non ha permesso soltanto al club di accedere direttamente al Mondiale 2026, infatti, con il trionfo della squadra che giocava in casa, il percorso dell'Italia si è complicato ulteriormente ed ora l'unica speranza sono gli spareggi. La rivale ufficiale con cui si dovrà scontrare il club guidato dal ct Gennaro Gattuso verrà rivelata soltanto il 20 novembre, tuttavia, la formazione Azzurra dovrebbe incontrare una tra Svezia, Galles, Irlanda del Nord o Romania.

