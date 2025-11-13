Lazio, Fernando Couto commuove i tifosi biancocelesti sui social: ecco il motivo

Un'amicizia che nonostante il trascorrere del tempo rimane salda, è questo ciò che è successo a Fernando Couto, Ciccio Colonnesse e Simone Inzaghi, tre ex calciatori leggendari nella storia della Lazio. Tramite un post di social Couto ho commosso tutti i tifosi del club biancoceleste ricordando questo storica amicizia.

Il post di Fernando Couto sui social

Nella pagina successiva le scorse dichiarazioni di Fernando Couto a LSC