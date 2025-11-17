La nuova aquila della Lazio sta per tornare: è la stessa Olympia?

Lazio, svelata la nuova aquila: somiglia (molto) a Olympia

Finalmente una buona notizia per l’ambiente biancoceleste. La Lazio ha presentato sui propri social la nuova aquila, senza però fornire ulteriori dettagli né il nome. Solo una foto, sufficiente però a scatenare la curiosità dei tifosi, che subito si sono messi alla ricerca di indizi per scoprire come si chiamerà.

Bernabé conferma: “È la stessa aquila che volava all’Olimpico”

Tra i primi a riconoscerla c’è stato Juan Bernabé, storico falconiere biancoceleste. Sul suo profilo Instagram ha rivelato che si tratta proprio della stessa aquila che negli ultimi anni ha sorvolato l’Olimpico e accompagnato la squadra prima delle partite.

Ora non resta che attendere la comunicazione ufficiale del club e, soprattutto, conoscere la data del suo debutto allo stadio.