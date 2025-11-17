Rambaudi analizza il caso Rovella e il nodo Dele-Bashiru

Rovella, stop pesante: “Operarsi era inevitabile”

Intervenuto a Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato la nuova frenata di Nicolò Rovella, costretto a operarsi dopo il ritorno dei problemi di pubalgia. L’ex attaccante ha sottolineato come il ricorso al bisturi fosse ormai inevitabile e come questo rappresenti una perdita pesantissima per il centrocampo di Sarri, già falcidiato dagli infortuni nelle ultime settimane. Rambaudi si è soffermato anche sul futuro di Dele-Bashiru, attualmente fuori lista.

Queste le sue parole:

Rovella? Difficile dare giudizi ora, è chiaro che tutti adesso diciamo che sarebbe stato meglio intraprendere subito la strada dell’operazione. Che sia una grave perdita è ovvio. Se lo staff medico gli ha consigliato l’intervento, c’è stato un problema di credibilità. Questa situazione riassume un po’ tutto: quando c’è tanta confusione, indecisione, vengono fuori queste problematiche".