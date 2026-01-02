La Lazio ora si muove in entrata: ecco tutti i nomi

Oggi si è delineata la cessione di Castellanos. L'argentino è pronto a sbarcare a Londra per vestire la casacca del West Ham, nelle casse biancocelesti finiranno quasi 30 milioni di euro con una piccola percentuale ( 2,2 milioni di euro ) da girare al New York City, club da cui i capitolini hanno acquistato il Taty. Una cessione decisamente importante che porterà la Lazio ad intervenire sul mercato in entrata. Il punto sulla situazione lo ha fatto anche l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, parlando dei nomi in orbita dalle parti di Formello. Le zone di campo interessate sono centrocampo ed attacco.

I profili per l'attacco

Partente Castellanos e Sarri aspetta già il suo sostituto. Il toto attaccante è partito e su tutti i nomi che interessano ai biancocelesti sono due: Raspadori dell'Atletico Madrid e Oyarzabal della Real Sociedad. Per il primo il club spagnolo sembra aver trovato già l'accordo con la Roma, da capire adesso la volontà del calciatore e quanto davvero i biancocelesti hanno come obiettivo la punta italiana. Per lo spagnolo invece situazione complicata, con la Real Sociedad che non fa sconti e chiede ben 30 milioni. Un ultimo nome sottolineato da Manuele Baiocchini di Sky è Panichelli dello Strasburgo, giovane attaccante che sta facendo vedere ottime qualità in Ligue 1.

Situazione a centrocampo

Altra zona di campo dove Sarri chiede un importante rinforzo è il centrocampo. Serve una mezzapunta e probabilmente era il ruolo prioritario prima della partenza di Castellanos. Sempre come riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, si seguono più nomi per il centrocampo: Fabbian e Loftus-Cheek, entrambi piacciono molto a Maurizio Sarri. L’inglese è la prima scelta, è il preferito dell’allenatore ma la trattativa è complicata. L’ex Chelsea sarebbe la mezzala ideale è farebbe comodo alla Lazio, ma il cartellino e l’ingaggio sono alti. Fabbian non è un giocatore facile da acquistare, e la terza ipotesi è Samardzic ma ci sono perplessità legate al ruolo del giocatore. Per quanto riguarda le uscite: per Belahyane la trattativa con il Torino sta avanzando mentre c’è stata una frenata sulla possibile cessione di Mandas.

Il post social di Di Marzio sul mercato della Lazio