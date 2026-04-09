Cardone: "Il prossimo sarà un anno zero. Tra questa estate e la prossima scadranno in 12"

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare il punto sulla situazione rinnovi e sui giocatori in scadenza.

Le dichiarazioni di Cardone a Radiosei

La Lazio, tra questa estate e la prossima, ha 12 calciatori in scadenza, tre a giugno e nove l’anno prossimo; sono tutte situazioni da definire. Credo che Pedro, Basic e Hysaj non verranno rinnovati, il resto è da capire. Il fatto che si fatichi a trovare un accordo, fa sì che ci sia la possibilità di voler piazzare qualcuno ma, per non ridimensionarti ulteriormente a livello tecnico, devi trovare sostituti di spessore.

Romagnoli e Gila

Ora la partenza di Romagnoli per l’Al-Sadd non è scontata, bisogna capire che farà. Gila? Sarà conveniente per la Lazio trovare un accordo per cederlo. Io non credo resti, immagino una soluzione in uscita si troverà tra Milan, Inter ed estero; chiaro però che se la Lazio chiede cifre assurde ad un anno dalla scadenza, potrebbe rimanere.

La prossima stagione