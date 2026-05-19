Calciomercato Lazio, un centrocampista della Serie B nel mirino: il profilo

Il casting per il centrocampo della Lazio guarda con grande attenzione ai giovani talenti della Serie B. Come riportato da SportChannel214, la società biancoceleste starebbe seguendo con forte interesse il profilo di Martin Palumbo, centrocampista classe 2002 di proprietà dell'Avellino. I primi contatti tra le parti sarebbero già stati avviati per sondare il terreno in vista della sessione estiva.

C'è anche il Cagliari, fissato il prezzo del cartellino

La Lazio non è l'unica squadra della massima serie ad aver messo gli occhi sul talento italo-norvegese: su di lui si registra anche il forte inserimento del Cagliari. Il club irpino, dal canto suo, ha già stabilito la base d'asta e non ha alcuna intenzione di fare sconti, valutando il cartellino del giocatore non meno di 3 milioni di euro. Da ricordare che il 20% della cifra finale della cessione spetterà alla Juventus, come da precedenti accordi.

Una stagione da protagonista

Il profilo di Palumbo si conferma uno dei più interessanti del campionato cadetto. Il centrocampista ha vissuto un'annata di altissimo livello, dimostrando continuità ed eccellenti doti inserimento sia sotto la guida tecnica di Biancolino sia con Ballardini. Lo score stagionale parla chiaro e certifica la sua crescita esponenziale: 4 gol messi a segno e 3 assist vincenti per i compagni.