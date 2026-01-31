Cataldi: "Dobbiamo andare tutti in un'unica direzione per fare il bene della Lazio"

Danilo Cataldi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della gara Lazio-Genoa, terminata con la vittoria delle aquile.

Le dichiarazioni di Cataldi a LSC

È stata una settimana complicata. I risultati portano un po' di serenità, avevamo bisogno di questa vittoria, ma dispiace non poterla festeggiare con la nostra gente, che ci sta comunque sempre vicino.

Lazio-Genoa e i nuovi arrivati

È stata una gara strana, poi per colpa nostra ci siamo fatti riprendere in modo ingenuo. Speriamo che questa settimana potremo lavorare con più tranquillità. Ho detto ai ragazzi che sono entrati che lo hanno fatto in modo incredibile. Il gruppo è coeso e anche chi entra è decisivo. Taylor è già da un po' che sta con noi, ma anche Maldini arrivato due giorni fa ha fatto una buona gara.

Il periodo della Lazio