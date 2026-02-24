Castellanos: "Alla Lazio con Baroni mi sono divertito tanto. Differenze Premier-Serie A?..."

Taty Castellanos, ex biancoceleste e attuale calciatore del West Ham, ha rilasciato una lunga intervista sul canale YouTube di Agusneta y Teo D'Elia, durante la quale si è espresso anche sul suo periodo alla Lazio.

L'intervista di Taty

Premier League e Serie A

Per me la Premier League è uno dei migliori campionati al mondo, soprattutto per il livello delle squadre, sono tutte forti. Il campionato italiano invece è molto difensivo, per me come attaccante era piuttosto difficile. Ci sono molte squadre che si chiudono dietro ed è molto complicato per la punta. Ma mi sono divertito moltissimo, amavo il campionato italiano. Qui in Inghilterra il calcio è più fisico, si attacca molto di più. Per un attaccante è più divertente. Sono un giocatore diverso da un nove d’area di rigore, com’è stato Martin Palermo.

Le sue caratteristiche e il periodo alla Lazio