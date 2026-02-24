Castellanos: "Alla Lazio con Baroni mi sono divertito tanto. Differenze Premier-Serie A?..."
Taty Castellanos, ex biancoceleste e attuale calciatore del West Ham, ha rilasciato una lunga intervista sul canale YouTube di Agusneta y Teo D'Elia
Taty Castellanos, ex biancoceleste e attuale calciatore del West Ham, ha rilasciato una lunga intervista sul canale YouTube di Agusneta y Teo D'Elia, durante la quale si è espresso anche sul suo periodo alla Lazio.
L'intervista di Taty
Premier League e Serie A
Per me la Premier League è uno dei migliori campionati al mondo, soprattutto per il livello delle squadre, sono tutte forti. Il campionato italiano invece è molto difensivo, per me come attaccante era piuttosto difficile. Ci sono molte squadre che si chiudono dietro ed è molto complicato per la punta. Ma mi sono divertito moltissimo, amavo il campionato italiano. Qui in Inghilterra il calcio è più fisico, si attacca molto di più. Per un attaccante è più divertente. Sono un giocatore diverso da un nove d’area di rigore, com’è stato Martin Palermo.
Le sue caratteristiche e il periodo alla Lazio
Io sono più un centravanti del calcio di oggi, più moderno, che si muove tanto per cercare la palla. Sono quasi un falso nove. A me piace di più giocare con un altro attaccante, come per esempio fa l’Inter in Italia. Con Baroni alla Lazio mi sono divertito tantissimo perché giocavamo con due attaccanti, o con Pedro o con Dia. Giocavamo benissimo e segnavamo tanto, siamo arrivati anche primi in classifica in Europa League. Pedro negli ultimi anni ha iniziato a giocare dietro la punta e gli piace tantissimo. Il difensore più difficile da affrontare? Bremer della Juventus, ma anche Danilo. Erano tosti, così come Bastoni dell’Inter, molto forte. Lazio – Atletico? Ricordo il gol di Provedel… una cosa assurda.