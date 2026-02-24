Ballotta: "Lotito? Starà meditando qualcosa, ha due scelte: cedere o riaccivinare i tifosi"

Marco Ballotta, ex portiere del club biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo la situazione all'interno del mondo Lazio.

Le dichiarazioni di Ballotta a Radio Laziale

Sarri

Secondo me non ha senso mandar via Sarri viste le condizioni. Lui ha firmato perché gli erano state delle promesse, poi non mantenute. La Lazio ora deve lavorare sul futuro. Le decisioni vanno prese perché le cose non stanno andando bene.

Coppa Italia

Bisogna finire il campionato nel modo migliore possibile. La Coppa Italia è l'unico obiettivo principale, non si può staccare e riattaccare la spina, non è una squadra di un livello cosi alto. Deve prepararsi all'obiettivo, ma giocare le partite di campionato in una certa maniera. C'è distanza ma bisogna finire dignitosamente.

La classifica

Mi aspettavo che la Lazio fosse più vicina alla zona UEFA, ma le squadre li davanti sono più forti. Lo hanno dimostrato sul campo. Con il blocco del mercato e altre situazioni negative era impensabile fare un campionato di livello. Il Bologna è un'altra delusione, anche più delusione della Lazio. Il gap con le prime sei o sette del campionato è aumentato. Il Como sta correndo parecchio, hanno una proprietà importantissima. L'Atalanta è sempre stata di quella dimensione. Dico queste due perché sono quelle più vicine, poi ci sono Inter, Milan, Roma e Napoli. La Lazio è molto dietro queste squadre. Serve un cambio di rotta importante, ma non so se ci sono i mezzi.

Semifinali e Olimpico deserto

Per la Coppa Italia sono fiducioso, per la Lazio è l'unico obiettivo, per le altre no. Vale più per la Lazio che per le altre. Lo stadio vuoto sarà un problema. Per me è triste vedere lo stadio così, poi la situazione la conosciamo bene. Giocare in uno stadio vuoto è difficile, si perde il fattore casa e pensare di ottenere i risultati è complicato.

