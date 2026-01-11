La Lazio cerca la svolta in trasferta: il dato negativo dei biancocelesti

Bentegodi colorato di biancoceleste

La Lazio arriverà a Verona con oltre 2.500 tifosi al seguito, un dato ormai abituale ma tutt’altro che scontato. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale per la squadra di Maurizio Sarri, chiamata a conquistare al Stadio Bentegodi la prima vittoria del nuovo anno. L’obiettivo, però, va oltre il singolo risultato: serve spezzare il tabù lontano dall’Olimpico.

Numeri preoccupanti e segnali incoraggianti

Come riportato da Il Corriere dello Sport, considerando solo le gare in trasferta la Lazio sarebbe quintultima con appena 9 punti, un rendimento da piena zona salvezza, davanti soltanto a Lecce, Pisa, Verona e Fiorentina. I biancocelesti hanno vinto fuori casa solo contro Genoa e Parma, pareggiando a Bergamo, Pisa e Udine, mentre le sconfitte contro Como, Sassuolo, Inter e Milan pesano come macigni. La sfida contro il Verona di Paolo Zanetti diventa quindi decisiva: nonostante le assenze, la Lazio potrà affidarsi alla solidità difensiva, secondo miglior reparto esterno del campionato con soli 7 gol subiti, dietro al solo Milan.