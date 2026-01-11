Lazio, accelerata per il centrocampo: spunta un nome dalla Francia

Toth davanti a tutti

Entra nel vivo il calciomercato della Lazio e per la mediana il nome in cima alla lista è quello di Alex Toth, giovane talento ungherese del Ferencváros di cui si parla ormai da giorni. La panchina iniziale nell’amichevole contro il Kiel non rappresenta un segnale negativo, visto che i titolari sono scesi in campo solo nella ripresa. Forte dell’accordo già impostato con il classe 2004 e il suo entourage, Angelo Fabiani vuole ora accelerare per evitare il ritorno di Newcastle e Liverpool. Il gradimento di Maurizio Sarri è totale.

Piste complicate e nuove opportunità

Più in salita, invece, le operazioni che portano a Timber e Fabbian, entrambi ancora impegnati con il Bologna e seguiti anche da Fiorentina e Bournemouth. Nel frattempo, come riportato da Il Messaggero, alla Lazio sarebbe stato proposto un nuovo profilo per il centrocampo: Orel Mangala, belga classe 1998 di proprietà del Lione. Una pista che potrebbe scaldarsi nei giorni finali del mercato.