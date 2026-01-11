Ilic ai margini del Torino: spunta un indizio di calciomercato

Futuro lontano da Torino

Ivan Ilic sembra sempre più distante dal Torino. Con Baroni non sta trovando continuità e il suo futuro appare segnato, con una possibile partenza già in questa finestra di mercato. I segnali arrivano anche dalle scelte tecniche: come riportato da Il Messaggero, il centrocampista è rimasto fuori dai convocati per la quarta partita consecutiva, una decisione che va oltre le semplici questioni fisiche.

Le mosse della Lazio

In passato anche la Lazio aveva mostrato interesse per Ilic, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo di Maurizio Sarridopo l’addio di Matteo Guendouzi. Tuttavia, l’arrivo di Taylor dall’Ajax non è considerato sufficiente, e il club biancoceleste sta valutando altri profili. In cima alla lista c’è Alex Toth del Ferencváros, mentre Ilic è progressivamente sceso nelle gerarchie e, almeno per ora, non rappresenta una priorità.