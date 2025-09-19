Gasperini: "Mi auguro un derby combattuto in campo, ma senza violenza fuori. Sarri…"

L'allenatore giallorosso ha parlato ai microfoni di Dazn per presentare il derby della Capitale

Beniamino Civitelli /
Gasperini - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Sarà il suo primo derby della Capitale, Gian Piero Gasperini si affaccia per la prima volta ad una partita che blocca un'intera città. Davanti si troverà Maurizio Sarri, uno degli allenatori con cui ha avuto più sfide in carriera, la prima risale al 2005 in Serie B. 

L'allenatore giallorosso ha parlato ai microfoni di Dazn per presentare il derby della Capitale.

Le parole di Gasperini ai microfoni di Dazn

Il derby è una partita importante e particolare. Alcuni dicono giustamente che è una partita a sé, proprio per quello che si riporta dietro poi nelle settimane successive. In città, soprattutto, c’è questa grande rivalità. Mi auguro che sia un derby combattuto, ma rispetto agli ultimi che ci sia un po’ più di serenità fuori, prima e dopo e le partite, che prevalga lo sfottò e la voglia di vincere, ma che si rimanga nei termini della non violenza perché è qualcosa che uccide il calcio.

Su Sarri 

Gasperini, Sarri - Via onefootball (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
Sarà bello trovarci in questo derby di Roma, noi che ci scontriamo da tanti anni, sempre con grande rispetto reciproco l’uno dell’altro e la consapevolezza di incontrare un avversario difficile, una squadra organizzata con concetti molto chiari. Spero che venga fuori una partita bella per il pubblico e che possa onorare i concetti di entrambi gli allenatori.

