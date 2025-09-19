Gasperini: "Mi auguro un derby combattuto in campo, ma senza violenza fuori. Sarri…"

Sarà il suo primo derby della Capitale, Gian Piero Gasperini si affaccia per la prima volta ad una partita che blocca un'intera città. Davanti si troverà Maurizio Sarri, uno degli allenatori con cui ha avuto più sfide in carriera, la prima risale al 2005 in Serie B.

L'allenatore giallorosso ha parlato ai microfoni di Dazn per presentare il derby della Capitale.

Il derby è una partita importante e particolare. Alcuni dicono giustamente che è una partita a sé, proprio per quello che si riporta dietro poi nelle settimane successive. In città, soprattutto, c’è questa grande rivalità. Mi auguro che sia un derby combattuto, ma rispetto agli ultimi che ci sia un po’ più di serenità fuori, prima e dopo e le partite, che prevalga lo sfottò e la voglia di vincere, ma che si rimanga nei termini della non violenza perché è qualcosa che uccide il calcio.