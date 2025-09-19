Zaccagni: "Voglio arrivare in doppia cifra. La fascia di capitano è un orgoglio. Il derby…"

È stato l'uomo-derby con Sarri in panchina, due i gol che portano la sua firma conclusi poi con due vittorie proprio grazie alle sue reti. Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, è pronto ad affrontare un'altra sfida contro la Roma, la terza con la fascia da capitano al braccio.

Zaccagni ha parlato dell'inizio di stagione e del derby ai microfoni di Dazn, queste le sue dichiarazioni.

Le parole di Mattia Zaccagni ai microfoni di Dazn

Il gruppo è quello dello scorso campionato. Abbiamo visto questa cosa del mercato bloccato come un bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo avuto la possibilità di lavorare già dal primo giorno di ritiro di stare tutti insieme sapendo che non ci sarebbero stati nuovi arrivi o partenze. Di questo siamo contenti.

Sarri

È rimasto sempre lo stesso, ha la sua carica e la sua gioia che mette in campo. Siamo contenti che sia tornato, vedo che anche i nuovi stanno apprendendo velocemente quello che vuole. Sarri mi ha cambiato la carriera, soprattutto in fase realizzativa. Mi sprona sempre ad attaccare la porta, da quando c'è lui sono migliorato tanto e ho segnato di più.

Sull'assenza dalle coppe europee

Sicuramente avremo più energie per il campionato, però questa cosa ci pesa un po'. Eravamo abituati a giocare in Europa e dovremo tornarci il più presto possibile.

