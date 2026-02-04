Trasferte vietate ai tifosi: il derby sarà una eccezione

Momento delicato per i fatti che stanno coinvolgendo le tifoserie e i loro rispettivi comportamenti nel mondo del calcio. Sia alla Lazio che alla Roma sono state vietate le trasferte da parte dei propri tifosi, rispettivamente per gli scontro avvenuti in autostrada tra tifosi laziali e napoletani e ancor prima per quelli tra tifosi giallorossi e della Fiorentina. Una pena quindi pesante da pagare per le due società romane. Un'eccezione sarà fatta però per quello che riguarda il derby della capitale.

Ulteriori dettagli

L'esempio palese di quanto sta accadendo arriva dal sito ufficiale della S.S.Lazio: in base al decreto del Ministro dell'interno del 28 gennaio, fino al termine della stagione è disposta la chiusura dei settori ospiti per le gare in trasferta dei tifosi laziali, con divieto di vendita dei biglietti anche ai residenti della regione Lazio.

Eccezione nel derby romano

Una punizione che riguarderà tutte le trasferte tranne una, la più importante della capitale. Il provvedimento infatti non riguarderà il derby di ritorno tra Roma e Lazio. Match in programma il 17 maggio 2026, per quel giorno i tifosi biancocelesti potranno tranquillamente assistere alla stracittadine senza limitazioni legate al decreto.