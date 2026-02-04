Lazio, nel mirino c'è un nuovo profilo per l'attacco

Il calciomercato si è concluso da poco più di 48 ore ma le notizie continuano a rincorrersi. Sicuramente nell'ambiente Lazio c'è del malcontento, con la società che ha venduto giocatori importanti come Guendouzi e Castellanos mentre in entrata sono arrivati profili considerati per lo più scommesse. Una notizia però è arrivata e dimostrerebbe che la società biancoceleste è alla ricerca di un centravanti da portare nella capitale. Il nome per l'attacco arriva dagli Stati Uniti d'America a riportarlo è il sito americano sportsboom.us.

Maggiori dettagli

La notizia arriva dall'America e dal campionato dell'MLS, parliamo di Petar Musa, attaccante croato che sta facendo grandi cose nel campionato americano. Le sue giocate sono state importanti anche per la sua nazionale, al punto da trascinarli ai prossimi Mondiali di calcio. Il valore del suo cartellino si aggira tra i 15 ed i 25 milioni e nell'aria c'è l'ipotesi del salto di qualità da parte del calciatore nel calcio europeo.

A chi piace Musa

Il centravanti croato ha attirato l'attenzione di tanti club europei. Oltre alla Lazio un'altra italiana ha effettuato un importante sondaggio sul calciatore, parliamo dell'Atalanta di Raffaele Palladino. Inoltre Musa piace molto anche in Premier League, dove diverse squadre di metà classifica hanno chiesto informazioni su di lui.