Rambaudi: "Mi prendo il punto, ma Isaksen doveva…"

La Lazio è uscita dalla Cetilar Arena di Pisa con un punto. Nell'etere biancocelesti ci si divide sulla valenza di questo pareggio tra chi lo considera un'occasione mancata e chi invece vede il bicchiere mezzo pieno come la clean sheet ottenuta ed il quinto risultato utile consecutivo.

Per commentare la gara contro il Pisa è intervenuto sulle frequenze di Radiosei: Roberto Rambaudi.

Vincere era l’ideale, ovvio, e le prerogative c’erano, solo non hai indirizzato la gara. Hai avuto le occasioni, devi fare gol. La Lazio ha avuto la possibilità di sbloccare una partita difficile e non lo ha fatto. Nella ripresa sono mancate delle energie. Mi prendo il punto perché poi c’è il Cagliari e lunedì, per le ambizioni che hai, devi vincerla, anche per indirizzare la stagione. L’analisi è positiva: hai dato continuità, non hai preso gol e adesso hai subito l’occasione per valorizzare la scia positiva. Non sono così deluso, a patto che poi col Cagliari si vinca.