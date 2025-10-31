Rambaudi: "Mi prendo il punto, ma Isaksen doveva…"
Per commentare la gara contro il Pisa è intervenuto sulle frequenze di Radiosei: Roberto Rambaudi
La Lazio è uscita dalla Cetilar Arena di Pisa con un punto. Nell'etere biancocelesti ci si divide sulla valenza di questo pareggio tra chi lo considera un'occasione mancata e chi invece vede il bicchiere mezzo pieno come la clean sheet ottenuta ed il quinto risultato utile consecutivo.
Le parole di Roberto Rambaudi a Radiosei
Vincere era l’ideale, ovvio, e le prerogative c’erano, solo non hai indirizzato la gara. Hai avuto le occasioni, devi fare gol. La Lazio ha avuto la possibilità di sbloccare una partita difficile e non lo ha fatto. Nella ripresa sono mancate delle energie. Mi prendo il punto perché poi c’è il Cagliari e lunedì, per le ambizioni che hai, devi vincerla, anche per indirizzare la stagione. L’analisi è positiva: hai dato continuità, non hai preso gol e adesso hai subito l’occasione per valorizzare la scia positiva. Non sono così deluso, a patto che poi col Cagliari si vinca.
Su Isaksen
Sono deluso ed amareggiato perché non hai sbloccato la partita, Isaksen doveva fare gol. Il suo è un errore grave, nonostante poi abbia fatto una buona prova. Queste gare quando non le sblocchi rischi di perderle. Poi sei stato compatto. Provedel è stato ancora deciso e decisivo. Porta inviolata, compattezza e spirito di gruppo: queste le indicazioni di ieri dalle quali dobbiamo ripartire.