Lazio, Lotito o Sarri? Chi comanderà a gennaio e sarà artefice del futuro della squadra?

L’ultima conferenza stampa di Sarri dopo il match contro l’Atalanta lo conferma: il Comandante e Claudio Lotito stanno toccando ormai vette di umorismo difficilmente riscontrabili in un mondo dalla morale rigida come quello del calcio. I due si stuzzicano a vicenda, parlando di mercato, non tenendosi niente in bocca di quello che pensano.

Sarri e Lotito: due forti personalità

Come riporta Il Corriere dello Sport, il loro rapporto, nonostante tutto, è sempre stato positivo. Dopo il primo mandato in biancoceleste di Sarri, adesso la coppia si è di nuovo riformata dando luogo ad un nuovo sfrigolio di scintille, mentre la squadra arranca claudicante su anonime prestazioni di classifica. La verità è che Sarri vorrebbe avere bianca sul mercato, soprattutto dopo il blocco subito quest’estate, ma conoscendo Lotito sa già che la risposta affermativa difficilmente potrà arrivare. Il presidente infatti, prende tempo e cerca di rassicurare l’ambiente anche attraverso le parole del suo braccio destro, il ds Fabiani. Sarri pretende il bastone del comando questa volta, dopo essere stato lasciato all’oscuro di tutto a maggio, firmando un contratto senza sapere che non avrebbe potuto fare mercato. Adesso le pretese sono chiare: due giocatori minimo, una mezzala e un attaccante, senza il sacrificio dei migliori titolari.

Quale delle due volontà prevarrà a gennaio?

La verità è che, al di là delle diverse visioni, bisognerà capire se le regole finanziarie consentiranno il mercato. Fabiani stesso, durante la sua ultima intervista nel prepartita di Atalanta-Lazio, ha mostrato molta incertezza, ad espressione della situazione poco chiara che aleggia sul mondo Lazio oramai da diversi mesi. Difficile prevedere come finirà questa nuova storia di coppia, questo rapporto fra Sarri e Lotito, due volontà completamente opposte, così come due ruoli diversissimi. I tifosi pretendono il massimo impegno, da parte della società, per cercare di risollevare questa squadra, consapevoli che Sarri stia facendo già tantissimo, al punto da rinunciare, spesso, ai suoi stessi dogmi e rigidità da allenatore, pur di venire incontro ad una squadra che ama. Ed è proprio questa la differenza fra Sarri e Lotito: anche il presidente dovrà mostrare sincero attaccamento ai colori biancocelesti, prediligendo solo la Lazio.