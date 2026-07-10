Di Marzio: "Interesse del Torino per Pietro Comuzzo…"

Dopo la partenza di Gila e Romagnoli, serve solo il nero su bianco ma è già tutto definito, la Lazio è alla ricerca di un difensore e sta trattando Sergi Dominguez. Nel frattempo un nome accostato ai biancocelesti è attenzionato anche da un altro club italiano.

Il Torino su Comuzzo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino è interessato a Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Nei giorni scorsi il nome del centrale classe 2005 è stato accostato anche alla Lazio. Sempre come riportato dall'esperto di calciomercato ancora non sono stati fatti passi concreti dalla dirigenza granata, ma va registrato l'interesse.

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