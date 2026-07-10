Provedel: "Ho sempre dato il massimo per questi colori..."

Ivan Provedel è ormai un nuovo giocatore dell'Inter. Ha lasciato la Lazio dopo 146 presenze in biancoceleste e la sua firma storica in Champions League, segnando il gol del pareggio contro l'Atletico Madrid. Con un post su Instagram saluta la Lazio e tutti i tifosi laziali.

È doveroso per me dire grazie. Ringrazio tutte le persone che in questi 4 anni, nelle varie gestioni, hanno lavorato per darmi la possibilità di rappresentare al meglio i colori biancocelesti. Ho sempre dato il massimo per questi colori. Ora le strade si sono separate, e il mio grazie più grande è per chi mi ha fatto capire cosa vuol dire essere Laziali. Saluto con grande affetto e soprattutto auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che la amano. Ivan