Champions League, diretta interrotta dall’allarme missili dall’Iran: gelo in studio

La trasmissione televisiva in Qatar dedicata alla Champions League viene improvvisamente sospesa dopo il suono di un allarme che segnalava il lancio di missili dall’Iran. Il conduttore e gli opinionisti presenti in studio restano sorpresi e senza parole.

Durante la notte di Champions League, mentre si disputavano le gare d’andata degli ottavi di finale, in Qatar su beIN Sports si stava commentando la partita quando lo smartphone del conduttore ha iniziato a emettere un segnale d’allerta. Il suono indicava il rischio imminente legato al lancio di missili provenienti dall’Iran.

L’allarme missili interrompe la diretta TV

Il momento ha creato grande tensione in studio: ospiti e commentatori si sono guardati increduli, aspettando indicazioni dalla regia su come procedere. Le immagini della scena sono diventate rapidamente virali sui social, alimentando il dibattito tra gli utenti.

Paura durante Atalanta-Bayern Monaco

L’allarme è scattato mentre era in corso la diretta del match di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco su beIN Sports 1. In studio si stavano analizzando alcune fasi della gara quando i cellulari hanno iniziato a suonare.

Il ministero della Difesa del Qatar ha poi comunicato di aver intercettato un altro missile diretto verso il Paese, dopo gli attacchi iraniani dei giorni precedenti. La trasmissione è stata interrotta e dovrebbe riprendere quando la situazione verrà ritenuta più sicura.

