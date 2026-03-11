Lazio-Milan, tifosi tornano all’Olimpico: poi di nuovo stadio vuoto. E al derby?

Tifosi Lazio, ritorno allo stadio solo per Lazio-Milan

Lo stadio Olimpico tornerà a riempirsi. Ma soltanto per una sera. I gruppi organizzati della tifoseria della Lazio hanno deciso di rientrare sugli spalti in occasione della prossima gara casalinga che i biancocelesti giocheranno domenica contro il Milan (calcio d’inizio alle 20.45). Non si tratta però di un passo indietro né della fine della protesta contro la gestione del presidente Claudio Lotito: al contrario, sarà un modo per rafforzare la contestazione.

L’obiettivo, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, è riempire l’Olimpico nella sfida con il Milan, dimostrando alla società che il dissenso è totale e coinvolge anche i tifosi non appartenenti ai gruppi organizzati, ma che seguono comunque la linea indicata dalla Curva.

È prevista anche una scenografia tra Curva Nord e Tribuna Tevere che, con ogni probabilità, lancerà una nuova frecciata alla società. Poi, terminata la partita, tutto tornerà come nelle ultime settimane.

La decisione, comunicata ieri, prevede infatti di lasciare nuovamente lo stadio vuoto fino al termine della stagione. «Regaliamoci l’ultimo spettacolo coreografico – si legge nel comunicato diffuso dal tifo organizzato –. Facciamo sentire il nostro calore alla squadra e all’allenatore, continuiamo a manifestare il nostro dissenso e poi, per le sole partite casalinghe, non entreremo più fino alla fine del campionato».

La precisazione secondo cui la protesta continuerà solo nelle gare interne non è casuale. Ai tifosi della Lazio, dopo il decreto del Ministero dell’Interno, sono state vietate le trasferte fino al termine della stagione. Tuttavia il derby previsto a metà maggio, da calendario in casa della Roma, non rientra in questo divieto. Non è quindi escluso che in quell’occasione i sostenitori biancocelesti possano essere presenti.

Lo stesso discorso vale per una possibile finale di Coppa Italia, che formalmente si disputerebbe in campo neutro.