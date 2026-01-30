Romagnoli verso l'Al-Sadd: la trattativa si può sbloccare

Ginevra Sforza /

La trattativa riguardo la cessione di Alessio Romagnoli si può sbloccare nelle prossime ore. A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Matteo Moretto sul proprio profilo X. Dopo giorni in cui erano molti gli interrogativi sul futuro della difensore centrale, ora sembra che il suo futuro si possa finalmente delineare: nonostante il comunicato della Lazio, pubblicato nei giorni scorsi, che ha evidenziato come Romagnoli fosse un calciatore biancoceleste e non sul mercato, la situazione sembra ora ribaltarsi nuovamente.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il post di Moretto

L'arrivo di Przyborek a Fiumicino: le immagini dello sbarco
Lazio-Genoa, i convocati di Sarri: prima per Motta e Maldini, la scelta su Romagnoli