Romagnoli verso l'Al-Sadd: la trattativa si può sbloccare

La trattativa riguardo la cessione di Alessio Romagnoli si può sbloccare nelle prossime ore. A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Matteo Moretto sul proprio profilo X. Dopo giorni in cui erano molti gli interrogativi sul futuro della difensore centrale, ora sembra che il suo futuro si possa finalmente delineare: nonostante il comunicato della Lazio, pubblicato nei giorni scorsi, che ha evidenziato come Romagnoli fosse un calciatore biancoceleste e non sul mercato, la situazione sembra ora ribaltarsi nuovamente.

Il post di Moretto