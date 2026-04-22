Premio Città di Roma, Ledesma tra i protagonisti della XII edizione
Cristian Ledesma tra i protagonisti della XII edizione del Premio Città di Roma
Il Premio Città di Roma giunge alla sua 12ª edizione, confermandosi uno dei riconoscimenti più significativi nel panorama nazionale per chi opera tra sport, istituzioni e cultura.
Il premio
Promosso da OPES APS, il premio celebra del 2015 personalità e realtà capaci di distinguersi per impegno, visione e impatto sulla società. Nel corso degli anni, le riconoscimento, impreziosito dalla firma di Leandro Lottici, è stata assegnato a figure di primo piano in Italia, come all’attuale presidente del consiglio Giorgia Meloni, all'ex presidente del Coni Giovanni Malagò, al ministro dello Sport Abodi, e tanti altri.
I premiati della XII edizione
In questa edizione, OPES ha scelto di premiare nuove figure tra cui anche Cristian Ledesma, ex capitano della Lazio e attuale allenatore dell’under 17 biancoceleste, premiato domani alle ore 10:00 al Salone d’Onore del CONI insieme a Luciano Buonfiglio, Presidente Nazionale CONI, Marco Giunio De Sanctis, Presidente Nazionale CIP, la senatrice Isabella Rauti, l’europarlamentare Antonella Sberna, Claudio Barbaro, Sottosegretario al Ministero per l’ambiente e della sicurezza energetica, Ivo Ferriani, membro italiano del CIO, Don Franco Finocchio, Daniele Terenzi, Mattia Faraoni, l’Ostiamare e la Run Rome The Marathon.