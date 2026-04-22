Premio Città di Roma, Ledesma tra i protagonisti della XII edizione

Il Premio Città di Roma giunge alla sua 12ª edizione, confermandosi uno dei riconoscimenti più significativi nel panorama nazionale per chi opera tra sport, istituzioni e cultura.

Il premio

Promosso da OPES APS, il premio celebra del 2015 personalità e realtà capaci di distinguersi per impegno, visione e impatto sulla società. Nel corso degli anni, le riconoscimento, impreziosito dalla firma di Leandro Lottici, è stata assegnato a figure di primo piano in Italia, come all’attuale presidente del consiglio Giorgia Meloni, all'ex presidente del Coni Giovanni Malagò, al ministro dello Sport Abodi, e tanti altri.

I premiati della XII edizione

In questa edizione, OPES ha scelto di premiare nuove figure tra cui anche Cristian Ledesma, ex capitano della Lazio e attuale allenatore dell’under 17 biancoceleste, premiato domani alle ore 10:00 al Salone d’Onore del CONI insieme a Luciano Buonfiglio, Presidente Nazionale CONI, Marco Giunio De Sanctis, Presidente Nazionale CIP, la senatrice Isabella Rauti, l’europarlamentare Antonella Sberna, Claudio Barbaro, Sottosegretario al Ministero per l’ambiente e della sicurezza energetica, Ivo Ferriani, membro italiano del CIO, Don Franco Finocchio, Daniele Terenzi, Mattia Faraoni, l’Ostiamare e la Run Rome The Marathon.