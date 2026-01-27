Ufficiale, Maldini è un nuovo calciatore della Lazio: il comunicato
Ecco la nota ufficiale del club biancoceleste sull'acquisto di Daniel Maldini
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via OneFootball
Proprio in questi minuti la Lazio ha ufficializzato il quarto acquisto di questa sessione di mercato: dopo Ratkov, Taylor e Motta, Daniel Maldini è un nuovo calciatore biancoceleste. Tutti i dettagli presenti sul comunicato ufficiale.
Il comunicato della Lazio su Maldini
La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio.