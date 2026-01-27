Ufficiale, Maldini è un nuovo calciatore della Lazio: il comunicato

Ecco la nota ufficiale del club biancoceleste sull'acquisto di Daniel Maldini

Emanuele Petrucci
Maldini
Proprio in questi minuti la Lazio ha ufficializzato il quarto acquisto di questa sessione di mercato: dopo Ratkov, Taylor e Motta, Daniel Maldini è un nuovo calciatore biancoceleste. Tutti i dettagli presenti sul comunicato ufficiale.

Il comunicato della Lazio su Maldini

La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio.


 

