Napoli-Lazio, Spinazzola: "Per una squadra come siamo noi non possono esserci questa partite"

Spinazzola è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Napoli-Lazio

Oggi eravamo veramente scarichi. Questa è la testa che muove le gambe, non è la fatica. Ho visto una squadra davvero scarica, penso che un contraccolpo domenica ci sia stato. Siamo stati tutto l’anno a spingere e rincorrere e una fiammella c’era. Domenica contro il Parma si è spenta. Per una squadra come siamo noi non possono esserci questa partite. In Champions ancora non ci sei e devi spingere fino alla fine.