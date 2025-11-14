In Spagna il primo arbitro con la sindrome di Down

Una notizia sensazionale nel mondo del calcio mondiale o meglio nel mondo dell'arbitraggio. In Spagna infatti prende vita “Be My Referee”, il progetto che porta in campo arbitri come Dani Alcaraz, persona con sindrome di Down, insieme ad altri giovani con disabilità intellettive. Un’iniziativa che, come evidenzia Down Spagna, contribuisce a superare gli stereotipi nel calcio e rafforza la cultura dell’inclusione. La speranza che possa essere d'esempio nel mondo calcistico arbitrale. A riportare la notizia, tramite il suo profilo social, è Gianpaolo Calvarese, ex arbitro italiano.

Notizia recente ma che ha una storia che dura anni. Dani Alcaraz è il primo arbitro di calcio spagnolo con sindrome di Down ed arbitra partite di calcio a 7 nella Comunità Valenciana da oltre 10 anni. Il programma di Down Spain, ha sottolineato che "questo progetto abbatte gli stereotipi nel mondo del calcio e dimostra che l'inclusione è possibile". L'iniziativa non solo apre nuove opportunità di lavoro e formazione, ma promuove anche una visione più diversificata ed equa dello sport.