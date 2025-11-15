Lazio, le idee di marcato di mister Sarri: l’obiettivo di Insigne, ma non solo…

A Formello si è svolto il primo vertice di mercato fra Lotito, Fabiani e Sarri. Questo primo approccio può essere servito per pianificare le eventuali mosse della sessione invernale e specificare le esigenze reciproche: soltanto oggi si scopriranno meglio gli aspetti approfonditi nell’ennesimo faccia a faccia.

Il vertice di mercato: Insigne

Come riporta Il Corriere dello Sport, il mister della Lazio ha posto chiaramente il veto sulle uscite dei calciatori considerati “intoccabili“. Allo stesso modo, ci sono altri calciatori che, invece, possono essere ceduti e sono i seguenti: Mandas, Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Noslin. Il nigeriano è tornato in gruppo, ma è ancora fuori vista (così come Gigot): il suo reintegro può essere stato un altro degli argomenti toccati. La società proporrà dei calciatori funzionali in base alle indicazioni di Sarri e poi sarà lui stesso ad accettare o rifiutare gli elementi proposti. Inutile dire che, anche a distanza di mesi, è sempre Insigne il pupillo offensivo di Sarri: la società lavorerà per accontentare il tecnico, anche se il suo innesto alzerebbe non di poco l’età media della squadra che, ad oggi, è una delle più alte del nostro campionato.

Le parole dell’agente di Insigne

L’agente del partenopeo, Andrea D’amico, ha già chiarito alcuni movimenti legati al suo assistito, affermando: ” Vediamo cosa succede, ci lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Ci siamo quasi, ma non vi do bombe. Bisogna avere rispetto per le squadre, se dico cose di mercato, prima o poi è facile che saltino. Insigne merita di giocare ad altri livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivendere e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per valorizzare gli altri in rosa. Per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato“

