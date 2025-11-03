Lazio-Cagliari, altra tegola per mister Sarri durante il match: si ferma Alessio Romagnoli

Dalle ore 20:45 all’Olimpico di Roma Lazio e Cagliari si contendono i tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione. La squadra di casa, reduce dal pareggio contro il Pisa, vuole ritrovare vittoria e fiducia per risalire la classifica. Il Cagliari, invece, cerca conferme e una svolta dopo un periodo segnato da prestazioni altalenanti e problemi fisici. Entrambe le formazioni hanno bisogno di un risultato positivo e si presentano con grande determinazione.

Cosa è successo a Romagnoli?

Serata sfortunata per la Lazio nel match casalingo contro il Cagliari. Al termine del primo tempo, sul punteggio di 0-0, Maurizio Sarri ha dovuto rinunciare ad Alessio Romagnoli, uscito per un problema muscolare. Il difensore biancoceleste, punto fermo della retroguardia laziale, aveva già avvertito un fastidio all’adduttore destro nel corso della prima frazione di gioco. Nonostante abbia provato a stringere i denti, lo staff medico ha preferito non rischiare e ha deciso per la sostituzione all’intervallo. Al suo posto è entrato il compagno di reparto Oliver Provstgaard, chiamato a guidare la difesa nella ripresa.

Cosa succederà?

Nelle prossime ore Romagnoli sarà sottoposto agli accertamenti di rito per valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Certo è che si tratta di una vera e propria tegola per Sarri, che spera di non perdere a lungo uno dei pilastri della sua linea difensiva in vista dei prossimi impegni di campionato e coppe. In una fase di stagione in cui la Lazio dovrà affrontare partite importanti - come quella della prossima settimana a Milano contro l’Inter - perdere un’altro elemento così importante dell’organico, come Romagnoli, non è di certo un’ottima notizia.