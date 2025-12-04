La Nord canta per il ritorno all'Olimpico di Milinkovic: la reazione di Sergej - FOTO

Dopo Luis Alberto, anche Milinkovic-Savic è tornato nella Capitale, dove ha vissuto otto stagione in biancoceleste prima di approdare nella Saudi Pro all'Al-Hilal, squadra in cui ha ritrovato Simone Inzaghi a capo della guida tecnica. L'ex numero 21 biancoceleste è tornato anche all'Olimpico in occasione del match interno di Coppa Italia contro il Milan, ma non in tribuna d'onore, bensì in Tribuna Tevere tra il popolo laziale. 

Nel corso del secondo tempo, la tifoseria laziale ha cantato alcuni cori nei confronti dell'ex beniamino, e proprio in quel momento il centrocampista ha salutato verso la Curva Nord poggiando una mano sul cuore. Un chiaro messaggio di come il suo amore verso la Lazio e il suo popolo.

