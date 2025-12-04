Le pagelle di Lazio-Milan, Zaccagni stende con una testata i rossoneri

Settimana dedicata alla Coppa Italia quella corrente. Altro ottavo di finale stasera, a sfidarsi ci sono Lazio e Milan, scontro bollente dopo quanto accaduto allo stadio a San Siro cinque giorni fa. Stavolta la cornice è quella dello stadio Olimpico con la carica dei 40.000 per i biancocelesti.

Gli uomini di Sarri dominano, sopratutto nel primo tempo creando di più. Vittoria strameritata per 1-0 e raggiunta grazie al gol di Mattia Zaccagni, rete arrivata con uno stacco di testa su assist di Nuno Tavares dalla bandierina.

Di seguito le pagelle dei biancocelesti

Mandas 7

Bella partita del portiere greco. Esce bene sulle palle alte, un paio di uscite coi piedi da libero e parata che salva il risultato nel finale su Pulisic.

Marusic 6,5

Clienti scomodi dalla sua parte, veloci e giovani ma ci mette la solita preziosa esperienza per arginarli.

Gila 7

Solito colosso difensivo. Altra prestazione con la P maiuscola per lo spagnolo. Domina ovunque si trova.

Romagnoli 6,5

Un paio di interventi importanti da vero stopper. Per il resto gioca pulito e a braccetto con Gila concede poco all'avversario.

L.Pellegrini 6

Alla fine strappa la sufficienza a stento. Primo tempo male, troppe distrazioni ed errori. Nella ripresa migliora intercettando diversi palloni e dando il La a ripartenze importanti. Entra al minuto 72 Nuno Tavares 6,5 e lo fa alla grande. Si vede il vecchio terzino dalle discese vertiginose. Suo l'assist da corner per il gol della vittoria.

Guendouzi 6,5

Imposta meno ma spezza continuamente il gioco avversario. Mansione sporca ma determinante.

Vecino 6

Il ruolo non è il suo ed a tratti si vede. Nel complesso interpreta con sufficienza smistando palloni nella zona centrale. Entra al minuto 57 Dele-Bashiru 6 che rappresenta un cambio di ritmo a centrocampo. Si porta a casa la sufficienza dimostrando che sta mettendo benzina nel motore.

Basic 7

Altra prova convincente del croato. Ormai rappresenta un pilastro nella mediana. Nel primo tempo sfiora il gol facendo la barba al palo con un sinistro da fuori.

Isaksen 6,5

Sempre un pericolo il danese per gli avversari. Nel primo tempo vicinissimo al gol ma un grande Maignan gli nega la gioia facendogli muro. Entra al minuto 84 Cancellieri sv

Castellanos 6

Si muove tanto ma spesso è isolato e senza l'appoggio dei compagni. Fa quel che può. L'unico tiro in porta nel primo tempo, dal limite dell'area, troppo debole e centrale però, risulta un passaggio per Maignan. Entra al minuto 57 Noslin 6,5 e subito fa la voce grossa entrando in partita da protagonista. Mette in difficoltà l'intera difesa rossonera con la sua rapidità. Sfiora il gol nel finale, Maignan salva la porta respingendo il suo tiro.

Zaccagni 7

Serata dalla prestazione importante per il capitano biancoceleste. Sbaglia poco sulla sua fascia e segna di astuzia in quella che non è la sua specialità: il colpo di testa. Entra al minuto 84 Pedro sv

All. Sarri 7

L'allenatore toscano prepara la partita al meglio, tatticamente e psicologicamente. Il secondo un dettaglio fondamentale visto quello che era successo nell'ultima partita. I ragazzi lo seguono alla lettera e il risultato si vede. Non sbaglia i cambi, che arrivano quando la squadra inizia ad essere in difficoltà fisicamente.