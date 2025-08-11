Numeri per la Lazio: boom di pubblico sulle amichevoli

Il pubblico biancoceleste ha dimostrato un entusiasmo crescente verso la propria squadra, anche nel periodo delle amichevoli estive. La Media Company della S.S. Lazio, attraverso sito e app ufficiale, ha registrato numeri impressionanti, pur in presenza di trasmissioni parallele da parte di altri broadcaster.

Risultati nelle amichevoli estive

Gli incontri sono stati offerti gratuitamente previa registrazione, portando la piattaforma a sfiorare quota 80mila iscritti. Avellino-Lazio ha registrato 62mila utenti collegati, le sfide in Turchia contro Fenerbahce e Galatasaray hanno superato complessivamente i 130mila spettatori, mentre 68mila hanno seguito la gara con il Burnley.

Strategia digitale e prospettive future

Questi dati confermano il ruolo strategico della Media Company nel processo di trasformazione digitale del club. L’accordo con Adapex Inc., parte del gruppo Datrix e partner globale certificato Google, introduce soluzioni di advertising programmatico avanzate, puntando a valorizzare dati e contenuti multimediali. Obiettivo dichiarato: trasformare l’engagement in un asset strategico, rafforzando il legame con tifosi e utenti sia in Italia sia all’estero, e consolidando così la crescita del brand Lazio nel panorama sportivo internazionale.