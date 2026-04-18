Gila: "Le sensazioni difensive della squadra sono state molto positive. Zaccagni?..."

Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Napoli-Lazio.

Siamo molto contenti, le sensazioni difensive della squadra sono state molto positive soprattutto fuori casa. Abbiamo giocato partite difficili in modo compatto. I fattori offensivi a volte dipendono dalle partite, siamo contenti e ora dobbiamo pensare a una gara importante. Vincere qui ci dà tanta forza e mentalità positiva.