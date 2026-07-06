Milan-Gila, affare alle battute finali: l’agente a Roma con l’offerta
Camano a Roma per incontrare la Lazio: sul tavolo 25 milioni più 5 di bonus. Gila ha già l’accordo con i rossoneri.
Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’agente del centrale della Lazio, Alejandro Camano, si trova nella Capitale per incontrare i dirigenti biancocelesti. Un vertice che può rappresentare un passaggio determinante per il futuro del giocatore.
Nel meeting, il procuratore porterà l’offerta del Milan: 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Una proposta che può spingere l’operazione verso la fase conclusiva, anche se resta da capire la posizione definitiva di Claudio Lotito.
Milan-Gila, offerta da 25 milioni più 5 di bonus alla Lazio
Il presidente della Lazio chiedeva direttamente 30 milioni di euro per il cartellino di Gila. La proposta rossonera arriva potenzialmente a quella cifra attraverso la parte fissa e i bonus, ma resta un elemento centrale nell’operazione.
Il 50% dell’incasso, infatti, finirà nelle casse del Real Madrid. Un dettaglio pesante nella valutazione complessiva dell’affare e nella decisione che dovrà prendere il club biancoceleste.
Nella trattativa potrebbe inoltre entrare Lorenzo Calvani, giovane terzino della Lazio. Un nome che potrebbe quindi diventare parte dell’operazione tra i due club.
Gila-Milan, accordo per cinque anni e colloquio con Amorim
Sul fronte personale, Mario Gila ha già raggiunto un accordo con il Milan. Per il difensore è pronto un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus per cinque anni.
Il centrale spagnolo ha inoltre già parlato con Amorim, che lo considera un rinforzo importante per il suo progetto in rossonero.
La trattativa entra così in una fase particolarmente calda. Con l’agente a Roma e l’offerta pronta per essere presentata alla Lazio, il futuro di Gila può decidersi nelle prossime ore.