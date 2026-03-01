La Lazio ha le polveri bagnate: i numeri dell’attacco

La stagione dei biancocelesti è nata con l’handicap del blocco del mercato in estate e si sta concludendo con un piazzamento anonimo in campionato. I vari infortuni che hanno colpito la rosa nel corso della stagione e le partenze a gennaio di Guendouzi e Castellanos hanno condizionato e non poco il lavoro di Sarri che è stato costretto a trovare un nuovo equilibrio. Nella prima parte di stagione la solidità difensiva è stato il punto forte di questa squadra che fa molta fatica lì davanti.

Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball

I numeri della Lazio in attacco

Come evidenzia il Corriere dello Sport, su 26 partite la Lazio non ha trovato la via del gol in 13 occasioni; a questo punto del campionato soltanto tre volte i biancocelesti erano rimasti più volte a secco: 14 nel 1959-60 e nel 1988-89, 17 nel 1984-85. Nell’ultima stagione di Inzaghi, la Lazio non trovò la via del gol per tre partite di fila, la gara del Torino servirà ad invertire il trend negativo in fase offensiva.